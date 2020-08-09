В Ленобласти тушат крупный пожар в цеху по производству дверей

В Ленобласти тушат крупный пожар в цеху по производству дверей
Место происшествия в поселке Невская Дубровка. Фото: ГУ МЧС

Утром в воскресенье, 9 августа, в цеху по производству дверей во Всеволожском районе Ленобласти начался пожар.

По информации областного главка МЧС, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 04.45 утра. В поселке Невская Дубровка загорелся цех по производству дверей на заводе «Невский ламинат». Огонь распространился по площади 750 кв.м. в помещении 40х100 метров.

Возгоранию присвоили второй номер сложности. В ведомстве уточнили, что угрозы распространения пожара на соседние здания нет.

После локализации огня около шести утра ранг понизили до №1. На месте происшествия работают 62 пожарных и 32 единицы спецтехники.

Данные о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Курортном районе сгорела бревенчатая баня.

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