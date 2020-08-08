В Курортном районе сгорела бревенчатая баня

К счастью, никто не погиб. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

К счастью, никто не погиб. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Вечером в субботу, 8 августа, на севере Петербурга загорелась деревянная баня. Пожарные справились с огнем за час.

Согласно информации главного управления МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти, экстренные службы получили сообщение о возгорании на Пляжевой улице, дом 3, в половину девятого вечера. На место происшествия незамедлительно отправились пожарные.

По данным ведомства, там горела бревенчатая баня размером 6х8 метров. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь через час, около половины десятого. Баня сгорела дотла.

Уточняется, что в огне никто не пострадал. Пожар тушили 12 человек личного состава и три единицы специальной техники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники МЧС работают на месте пожара в Красносельском районе Петербурга. Столб дыма виден за километры.