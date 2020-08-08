В Красном Селе полыхает частный дом

Сотрудники МЧС работают на месте пожара в Красносельском районе Петербурга. Столб дыма виден за километры.

Очевидцы рассказали о происшествии в группе «Красное Село» в социальной сети «ВКонтакте». Все произошло ближе к вечеру в субботу, 8 августа, в Красном Селе. Там загорелся один из частных домов, расположенный на Озерной набережной.

Судя по опубликованным в группе снимкам, огонь целиком охватил деревянный дом, расположенный на берегу озера. На кадрах видно, что дом находился в стадии постройки — вокруг него установлены строительные леса.

На месте происшествия работают спасатели. О возможных пострадавших в результате пожара не сообщается.

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