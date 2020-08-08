Петербургская электричка задымилась по пути на Ладожское озеро

Петербургская электричка задымилась по пути на Ладожское озеро
Электричка задымилась по пути на Ладожское озеро. Фото: vk.com/spb_today

Следовавшая из Петербурга на Ладожское озеро электричка задымилась на станции Бернгардовка, что во Всеволожском районе Ленобласти.

Пассажиры электропоезда рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», что поезд прибыл на платформу примерно в 12:12. Все произошло в субботу, 8 августа.

Очевидцы сообщили, что во время поездки произошло задымление проводки, однако электричка все равно продолжила свой путь, поскольку аварийный состав нельзя было убрать с железнодорожных путей другим способом.

На кадрах видеоролика, опубликованного в группе, видно, как толпы пассажиров стоят на платформе, пока железнодорожники пытаются решить ситуацию в вагонах.

В группе также добавили, что позже задымление произошло и в другом вагоне.

Фото: vk.com/spb_today

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что электричка на Будогощь опаздывает из-за ДТП на переезде

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бернгардовка задымление ладожское озеро новости спб электричка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кронштадте открыли музейно-исторический парк «Остров фортов»
Петербургская электричка задымилась по пути на Ладожское озеро
Скончался руководитель представительства губернатора Ленобласти при ...
В доме на Лесном, где рухнул балкон, еще один укрепили деревянными конструкциями
Дворы Публички станут частью интеллектуально-букинистического района
Глава Xiaomi расскажет, как новый Mi 10 Ultra защитит от коронавируса
В ДНК человека нашли следы неизвестного предка
Дегтярев заявил, что не разрешал чиновникам Хабаровского края полеты ...