Петербургская электричка задымилась по пути на Ладожское озеро

Следовавшая из Петербурга на Ладожское озеро электричка задымилась на станции Бернгардовка, что во Всеволожском районе Ленобласти.
Пассажиры электропоезда рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», что поезд прибыл на платформу примерно в 12:12. Все произошло в субботу, 8 августа.
Очевидцы сообщили, что во время поездки произошло задымление проводки, однако электричка все равно продолжила свой путь, поскольку аварийный состав нельзя было убрать с железнодорожных путей другим способом.
На кадрах видеоролика, опубликованного в группе, видно, как толпы пассажиров стоят на платформе, пока железнодорожники пытаются решить ситуацию в вагонах.
В группе также добавили, что позже задымление произошло и в другом вагоне.
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