Электричка на Будогощь опаздывает из-за ДТП на переезде

На железнодорожном переезде 211 км перегона Соминка — Песь в Новгородской области произошло ДТП. По этой причине электричка придет с опозданием. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля нарушил ПДД правила и выехал прямо под колеса грузового поезда. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, состав с пути не сошел. Однако авария привела к задержке поезда.

«Ожидается задержка пригородного поезда № 6957 сообщением Хвойная — Будогощь на 15 минут», —отметили в ОЖД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпино произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате аварии пострадали четыре человека. Дорожный инцидент случился на пересечении улиц Павловской и Веры Слуцкой.