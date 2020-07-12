Электричка на Будогощь опаздывает из-за ДТП на переезде

Электричка на Будогощь опаздывает из-за ДТП на переезде
Фото: pixabay.com

На железнодорожном переезде 211 км перегона Соминка — Песь в Новгородской области произошло ДТП. По этой причине электричка придет с опозданием. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля нарушил ПДД правила и выехал прямо под колеса грузового поезда. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, состав с пути не сошел. Однако авария привела к задержке поезда.

«Ожидается задержка пригородного поезда № 6957 сообщением Хвойная — Будогощь на 15 минут», —отметили в ОЖД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпино произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате аварии пострадали четыре человека. Дорожный инцидент случился на пересечении улиц Павловской и Веры Слуцкой.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Будогощь дтп поезд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Лужском районе мужчина подорвался на снаряде в лесу
Электричка на Будогощь опаздывает из-за ДТП на переезде
На улице Есенина не смогли разъехаться две иномарки
Петербург не попал в список регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом
После рейда на Рубинштейна в полицию забрали 29 человек
Во второй половине июля в Петербурге ожидается жара
Появились фото с места ДТП в центре Петербурга, где Mercedes вылетел с ...
LADA не успела проскочить перед Mercedes на пересечении Богатырского ...