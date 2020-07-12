Четыре человека получили травмы в ДТП с Renault в Колпино

В Колпино произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате аварии пострадали четыре человека.

Дорожный инцидент случился на пересечении улиц Павловской и Веры Слуцкой. По предварительным данным, машины столкнулись около 10:43. 73-летний водитель Renault Duster столкнулся с Renault Logan, за рулем которого сидел 52-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, в результате столкновения оба водителя, а так же двое пассажиров Duster — 68-летний мужчина и 71-летняя женщина — получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники правопорядка выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сети появились кадры массовой аварии на Выборгском шоссе с фурой, КамАЗом и ДПС. Видеозапись опубликовали очевидцы в одной из групп соцсети «ВКонтакте».