Mail.ru выпустила новую колонку с ассистентом «Маруся»

Она станет прямым конкурентом популярной «Яндекс.станции мини» и его ассистентки «Алисы».

Компания Mail.ru выпустила новую колонку с голосовым ассистентом «Маруся», которую уже называют прямым конкурентом «Яндекс.станции мини». Об этом пишет пишет CNews.

Новинка стоит в среднем на 10% дешевле, чем более известный аналог. При этом мощность динамиков у станции с «Марусей выше. Сейчас ее можно приобрести в двух цветах- сером и белом, но в скором времени у покупателей появится более широкий выбор.

Известно, что «Маруся» сможет помочь найти информацию в интернете, рассказать прогноз погоды, о новых фильмах и многое другое. Также помощница напомнит о важных делах или почитает сказку перед сном.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что голосового помощника «Яндекс.Алиса» научили принимать показания счетчиков. Для начала работы, необходимо, чтобы на мобильном телефоне было установлено приложение Яндекс.