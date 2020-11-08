Меладзе представил новых солистов группы «ВИА Гра»

В коллективе сменилось уже 17 участниц.

Константин Меладзе сегодня, 8 ноября, рассказал о новом составе группы «ВИА Гра». Посмотреть на певиц можно в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Новыми участниками коллектива стали три девушки: Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова. Их снимок в своем Instagram-аккаунте уже выложила певица Вера Брежнева.

Напоминаем, что сама артистка тоже однажды входила в состав «ВИА Гры». На данный момент бывшими солистками группы являются 17 девушек. Сам коллектив существует на протяжении 20 лет и не перестает радовать поклонников новыми хитами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Эрика Герцег рассказала о своем уходе из «ВИА Гры». Сейчас ей ищут замену среди талантливых девушек.