Эрика Герцег рассказала о своем уходе из «ВИА Гры»

Эрика Герцег рассказала о своем уходе из &#171;ВИА Гры&#187;
Артистка уйдет в конце 2020 года. Фото: https://www.instagram.com/erikaherceg/

Сейчас ей ищут замену среди талантливых девушек.

Об этом стало известно 14 мая. Обо всем солистка группы «ВИА Гры» Эрика Герцег рассказала в прямом эфире Instagram с арт-директором игорной зоны «Красная поляна». Она заявила, что будет в коллективе до конца 2020 года, а затем покинет его ради сольной карьеры. Решение певицы поддержал продюсер Константин Меладзе, который теперь ищет замену артистке.

«Ты обладаешь яркой и уникальной внешностью? Твоя решимость не знает преград, а харизма бьёт разрядами тока? Тогда ты точно та, кто нам нужен! #MELADZEMUSIC объявляет старт большого международного кастинга для талантливых девушек! Мы ищем солисток от 18 до 25 лет, способных зажечь сердца слушателей и стать новыми кумирами миллионов»,

— говорится в Instagram-аккаунте лейбла.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новый клип группы c собирает рекордное число просмотров на YouTube. Видео, как обычно, наполнено заразительными движениями, интернет-пользователи уже предположили, что песня может вызвать очередной танцевальный флешмоб.

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