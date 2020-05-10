Новый клип группы c собирает рекордное число просмотров на YouTube

На счету группы уже четыре клипа с просмотрами выше 100 миллионов. Фото: YouTube/UCu7TZ_ATWgjgD9IrNLdnYDA

На счету группы уже четыре клипа с просмотрами выше 100 миллионов. Фото: YouTube/UCu7TZ_ATWgjgD9IrNLdnYDA

Новый видеоролик зажигательной петербургской рейв-группы Little Big, выпущенный на песню «Hypnodancer» бьет рекорды по просмотрам.

Клип появился на стриминговом сервисе пару дней назад, а к утру воскресенья, 10 мая, собрал уже свыше 11,3 миллионов просмотров. Помимо этого, пользователи поставили почти миллион «лайков» видео, в то время как высказавших свое недовольство новой работой Little Big оказалось всего 42 тысячи.

Видео, как обычно, наполнено заразительными движениями, интернет-пользователи уже предположили, что песня может вызвать очередной танцевальный флешмоб.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что клип Little Big на трек Go Bananas перешагнул за 100 миллионов просмотров всего за пять месяцев. В общей сложности, на счету группы уже четыре видеоролика с количеством просмотров свыше 100 млн.