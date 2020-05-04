Еще один клип Little Big собрал больше 100 млн просмотров

Еще один клип Little Big собрал больше 100 млн просмотров
Группа Little Big. Фото: vk.com// LITTLE BIG

Российская рейв-группа Little Big из Петербурга выпустила пять месяцев назад, в ноябре прошлого года, клип на песню Go Bananas.

За все время ролик набрал больше 100 миллионов просмотров на видеохостинге YouTube. Этот клип стал четвертым по счету клипом Little Big, который посмотрели более 100 миллионов пользователей. Другими самыми популярными клипами петербургской группы стали Skibidi (403 миллиона просмотров), Faradenza (226 миллионов) и I’m OK (112 миллионов).

Напомним, панк-поп-рей-группа Little Big была образована в 2013 году в Северной столице. В 2020 году коллектив должен был представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение». Специально для этого они записали песню UNO, клип на которую собрал почти 85 миллионов просмотров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нидерландский Роттердам намерен провести «Евровидение» в 2021 году.

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little big YouTube клип
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