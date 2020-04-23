Роттердам намерен провести «Евровидение» в 2021 году

В 2019 году на конкурсе в Тель-Авиве победил нидерландский певец Дункан Лоуренс. Фото: eurovision.tv

В 2019 году на конкурсе в Тель-Авиве победил нидерландский певец Дункан Лоуренс. Фото: eurovision.tv

В 2020 году такой возможности город лишился из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Решение о том, что Роттердам не будет отказываться от песенного конкурса, было принято сегодня, 23 апреля на городском совете. В случае согласование всех деталей с Европейским вещательным союзом, мероприятие пройдет с 12 по 16 мая 2021 года в концертном зале Ahoy. Следовательно, изменится только год проведения, а не даты и место. Об этом сообщает NU.nl.

При этом, готовность города не является гарантией того, что «Евровидение» состоится в Нидерландах. Решение будет приниматься путем переговоров между сторонами — организаторами и Европейским вещательным союзом. Необходимо обсудить массу различных вопросов, связанных с материальной и организационной стороной вопроса. Ожидается, что все может решиться уже в мае.

Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big. Неизвестно, будет ли она участвовать в следующем году. Но точно ясно одно, песня UNO на конкурсе не прозвучит. В следующем году все страны должны представить новые композиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Пухляш» из клипа Little Big не уверен, что поедет на Евровидение в 2021 году.