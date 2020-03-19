«Пухляш» из клипа Little Big не уверен, что поедет на Евровидение в 2021 году

«Пухляш» (актер Дима Красилов) из клипа на песню Uno не уверен, что поедет с группой Little Big на Евровидение в 2021 году.

«Я не знаю, возьмут ли меня. Может, я женюсь, у меня будут трое прекрасных малюток на руках. Посмотрим, что будет»,- рассказал он во время прямой трансляции в Instagram.

В четверг, 12 марта на Первом канале состоялась премьера песни Uno, с которой группа Little Big собиралась ехать на «Евровидение».

Песенный конкурс «Евровидение-2020» отменили из-за пандемии коронавируса. Представлять Россию должна была петербургская рейв-группа Little Big. Организаторы отметили, что последние несколько недель прорабатывали множество альтернативных вариантов для проведения Евровидения. Однако избежать отмены конкурса не удалось. Решение принял Европейский вещательный союз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался выступать на «Евровидении-2020» в Нидерландах. Он был приглашен как победитель конкурса в 2008 году.