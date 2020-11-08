Петербургские школы начали прием заявлений на смешанное обучение

Смешанная форма обучения оформляется как запрос от родителей, которые приняли решение оставить ребёнка дома из-за эпидемиологической ситуации. Фото: pixabay

Смешанная форма обучения оформляется как запрос от родителей, которые приняли решение оставить ребёнка дома из-за эпидемиологической ситуации. Фото: pixabay

Петербургские школы начали принимать заявления на смешанную форму обучения. Об этом рассказала вице-губернатор Ирина Потехина.

Смешанная форма обучения сочетает элементы очного и семейного образования. По словам Потехиной, из-за роста заболеваемости Covid-19 не каждый родитель готов отправлять своего ребенка в учебное заведение после каникул.

Вице-губернатор отметила на своей странице «ВКонтакте», что подобранные учителя будут обучать детей на «дистанционке». Это связано с тем, что работу педагогов нельзя организовать в две смены, то есть и очно, и дистанционно.

При этом стоит подчеркнуть, что порядка 75% местных жителей проголосовали за очный формат обучения школьников после каникул.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург приедет руководство Минздрава из-за нестабильной ситуации с коронавирусом.