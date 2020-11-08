Петербургские школы начали прием заявлений на смешанное обучение

Петербургские школы начали прием заявлений на смешанное обучение
Смешанная форма обучения оформляется как запрос от родителей, которые приняли решение оставить ребёнка дома из-за эпидемиологической ситуации. Фото: pixabay

Петербургские школы начали принимать заявления на смешанную форму обучения. Об этом рассказала вице-губернатор Ирина Потехина.

Смешанная форма обучения сочетает элементы очного и семейного образования. По словам Потехиной, из-за роста заболеваемости Covid-19 не каждый родитель готов отправлять своего ребенка в учебное заведение после каникул.

Вице-губернатор отметила на своей странице «ВКонтакте», что подобранные учителя будут обучать детей на «дистанционке». Это связано с тем, что работу педагогов нельзя организовать в две смены, то есть и очно, и дистанционно.

При этом стоит подчеркнуть, что порядка 75% местных жителей проголосовали за очный формат обучения школьников после каникул.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург приедет руководство Минздрава из-за нестабильной ситуации с коронавирусом.

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