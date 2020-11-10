Блогер Диденко забеременела, несмотря на прием противозачаточных

Женщина ждет третьего ребенка. Для нее новость стала неожиданной.

Блогер Екатерина Диденко рассказала, что ждет ребенка. Она отметила, что беременность для нее незапланированная – женщина даже принимала противозачаточные. Новостью звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте. Она также выложила фотографию с положительным тестом на берменность.

Блогер заявила, что отказывается верить в происходящее. Предполагаемым отцом является новый возлюбленный интернет-знаменитости. От бывшего мужа Диденко родила двух детей, теперь ждет третьего. Подписчики поздравили женщину с этим событием.

Напоминаем, что о Диденко все узнали после вечеринки в сауне с сухим льдом. На ней погибли супруг блогера и двое ее друзей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блогер Диденко может выйти замуж спустя пять месяцев после гибели мужа. Подписчики пристально следят за личной жизнью знаменитой персоны.