Блогер Диденко может выйти замуж спустя пять месяцев после гибели мужа

Блогер Диденко может выйти замуж спустя пять месяцев после гибели мужа
Блогер Екатерина Диденко и её муж. Фото: instagram.com/didenko.katerina

Подписчики пристально следят за личной жизнью знаменитой персоны.

Блогера Екатерину Диденко заподозрили в желании выйти замуж. Женщина несколько месяцев встречается с актером Владом Черных. Возлюбленные уже познакомили друг друга с родственниками и, кажется, собираются узаконить отношения. Поклонники убеждены, что это произойдет в ближайшее время, так как Диденко выглядит очень счастливой. На событие намекает и сама блогер, но пока никакой точной информации нет.

Подписчики Диденко немного возмущены: они не понимают, как она смогла так быстро забыть о своем погибшем супруге Валентине. С трагического вечеринки в бассейне с сухим льдом прошло всего пять месяцев – пользователи недоумевают, почему Диденко не скорбит до сих пор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блогер Диденко счастлива с новым бойфрендом после смерти мужа.

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