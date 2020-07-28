Блогер Диденко счастлива с новым бойфрендом после смерти мужа

Артист уже познакомил ее со своими родителями – кажется, у пары все серьезно.

Об этом стало известно 27 июля. Фотографии и «сторизы» блогер Екатерина Диденко выкладывает в своем Instagram-аккаунте. Подписчики давно догадывались, что у фармацевта есть романтические чувства к какому-то мужчине, но Диденко скрывала его лицо. Первое время блогер боялась осуждения, также ей было страшно признаться в происходящем самой себе. Сейчас она стала более откровенно рассказывать о личной жизни – недавно они с актером Черных ездили знакомиться к его родителям.

Подписчики Диденко недоумевают – еще недавно она скорбела по супругу, а теперь стоит в объятиях другого мужчины. Провизор не раз объясняла, что до сих пор скучает по мужу, но ей не хочется ставить на себе крест.

«Все 11 лет, которые мы были вместе — мы любили друг друга. Я и сейчас его люблю, но мне нужно жить дальше»,

— заявила Диденко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блогер Екатерина Диденко увеличила грудь.