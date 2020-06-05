Блогер Екатерина Диденко увеличила грудь

Девушка рассказала о своем самочувствии после операции.

Об этом стало известно 5 июня. Обо всем блогер Екатерина Диденко рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она заявила, что решилась на увеличение груди. Перед операцией девушка активно делилась с подписчиками последними новостями, а после нее продолжает держать людей в курсе всех событий. Диденко отметила, что увеличить грудь было ее мечтой и она чувствует себя счастливой. Девушка заявила, что для операции был взят жир с живота и бедер.

«Отек на груди сходит. Она такая классная — на нее так и хочется смотреть. По ощущениям — пока твердая, жду, когда отек окончательно сойдет»,

— уточнила она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блогер Диденко заявила, что погибшим на вечеринке «просто не повезло». Она также рассказала, что ее дети не раз участвовали в научных шоу с использованием сухого льда.