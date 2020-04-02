Блогер Диденко заявила, что погибшим на вечеринке «просто не повезло»

Блогер Екатерина Диденко заявила, что погибшим в результате трагедии, которая произошла на вечеринке в честь ее дня рождения в банном комплексе Москвы, «просто не повезло».

«Нам просто не повезло. Просто такие стечения обстоятельств», — написала она в своем Instagram.

Она также рассказала, что ее дети не раз участвовали в научных шоу с использованием сухого льда.

«Знаете, почему все было хорошо? Ну, везло. Концентрация углекислого газа не была опасна для жизни», — отметила блогер.

По ее словам, опасную концентрацию углекислого газа не сможет рассчитать даже технический специалист по продажам сухого льда. Она призвала производителей вещества наносить на упаковку информацию о возможных последствиях его использования.

Страшное происшествие произошло 28 февраля во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко. В результате трагедии скончались три человека, в том числе ее муж. В СК возбудили уголовное дело по статье УК «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Диденко и ее друзья проводили время в банном комплексе в Москве. В один из бассейнов высыпали сухой лед, который был сюрпризом для именинницы, после чего люди начали туда прыгать. Произошла химическая реакция и сильное дымообразование. В результате все закончилось трагедией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что блогер Екатерина Диденко отмечала свой день рождения в кругу друзей, когда произошло страшное. Двое гостей получили ожоги от сухого льда, который засыпали в бассейн банного комплекса.