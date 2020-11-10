«Газпром» подтвердил повышение цены на газ для Польши

Стоимость газа увеличится для Польши с ноября этого года. В «Газпроме экспорте» подтвердили отправку предложения польской государственной компании PGNiG.

Как сообщает ТАСС, предложение польской стороне было отправлено 9 ноября, в котором говорится о пересмотре цен на газ.

«Действуя в соответствии с условиями контракта, «Газпром экспорт» 9 ноября направило в адрес польской PGNiG предложение о пересмотре цены в контракте на поставку газа с ноября 2020 года в сторону ее повышения» – говорится в сообщении ТАСС.

Отметим, что по договору обе компании имеют право отправлять запрос на пересмотр цен. Такая функция доступна обеим сторонам раз в три года. Контракт действует между Польшей и Россией до 2022.

Кроме этого, «Газпром» и PGNiG ведут судебные разбирательства о пересмотре цен на газ за прошлые периоды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что»Газпром» обжалует польский штраф на 7,6 млрд долларов.