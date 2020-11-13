Роспотребнадзор приостановил работу компании, кормившей учеников школы в Кронштадте

После массового отравления в школе № 422 в Кронштадте Роспотребнадзор после проверки принял решение приостановить работу ТД «Профпит», который занимался организацией питания детей в учреждении.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по итогам проверки в ООО «ТД „Профпит» были выявлены ряд нарушений. В частности, к приготовлению пищи допущен персонал без лабораторного обследования на кишечную инфекцию, технология приготовления пищи нарушена, как и поточность движения сырья и готовой продукции, а также условия хранения еды. Кроме того, на продукции не было маркировки.

«Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на контроле Управления», — отметили в ведомстве.

Также проверку организовала прокуратура. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, подтверждено шесть случаев отравления среди учеников со второго по пятый классы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге следователи расследуют уголовное дело, открытое после массового отравления учеников из школы №422 в Кронштадтском районе. В ноябре дети начали жаловаться на симптомы острой кишечной инфекции.