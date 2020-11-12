Следственный комитет расследует отравление школьников в Кронштадте

Следственный комитет расследует отравление школьников в Кронштадте
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: spb.sledcom.ru

В Петербурге следователи расследуют уголовное дело, открытое после массового отравления учеников из школы №422 в Кронштадтском районе. В ноябре дети начали жаловаться на симптомы острой кишечной инфекции.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу сообщили, что дело открыто по признакам преступления, предусмотренного 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Известно, что за питание в школе отвечает ООО «ТД «Профит». Организация кормит учеников с сентября прошлого года. По данным следствия, в ноябре этого года у школьников появились симптомы острой кишечной инфекции, а у некоторых диагностировали гастроэнтерит.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Предварительно, подтверждено шесть случаев отравления среди учеников со второго по пятый классы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи Кронштадта оказали помощь более 100 школьникам после массового отравления.

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