Врачи Кронштадта оказали помощь более 100 школьникам после массового отравления

Врачи Кронштадта оказали помощь более 100 школьникам после массового отравления
Дети обратились к врачам после массового отравления. Фото: Pixabay

Врачи оказали помощь более 100 ученикам школы №422 в Кронштадте после массового отравления кишечной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Петербурга.

Уточняется, что почти все дети продолжают лечение в домашних условиях, однако госпитализированы в больницу два человека.

Напомним, что о происшествии сообщили родители учеников в группе «Подслушано в Кронштадте» в социальной сети «ВКонтакте». Им удалось привлечь внимание служб, которые развернули проверку в школе.

Прокуратура смогла установить, что отравление произошло из-за вспышки кишечной инфекции, а не коронавируса, как утверждало руководство школы. Больше всего отравлений было зафиксировано среди учеников 2-5 классов.

Отметим, что на данный момент школа переведена на дистанционное обучение до 17 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прокуратура в Кронштадте контролирует результаты проверки после массового отравления в школе №422.

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