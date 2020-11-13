Лукашенко назвал коронавирус ширмой, за которой пытаются переделать мир

Лукашенко назвал коронавирус ширмой, за которой пытаются переделать мир
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Коронавирус является ширмой, за которой пытаются переделить мир. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, этим занимаются глобальные игроки, у которых «есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Белоруссию».

Как сообщил ТАСС, в ходе большого интервью СМИ республики и ближнего зарубежья Лукашенко отметил, что данный разговор является возможностью «достучаться до тех, кто по разным причинам до конца не понял сути текущего момента».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко пообещал новые выборы в Белоруссии. По его словам, голосование состоится как только того захотят граждане.

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