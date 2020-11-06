Лукашенко пообещал новые выборы в Белоруссии

Лукашенко пообещал новые выборы в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: Правительство Белоруссии

Он заявил, что голосование состоится как только того захотят граждане.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что согласен на новые выборы, но только по требованию граждан. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».

Он отметил, что «некоторые» требуют новых выборов и он может их гарантировать. Это произойдет, когда люди примут такое решение. Лукашенко добавил, что ситуацией в Белоруссии слишком озабочены в Германии, где приняли решение «для нас, белорусов». Он призвал иностранцев разобраться в своих странах и только потом беспокоиться о других.

Президент Белоруссии надеется увидеть, как Европа потребует провести повторные выборы в США.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп потребовал «остановить мошенничество» на президентских выборах.

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