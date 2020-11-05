Трамп потребовал «остановить мошенничество» на президентских выборах

Трамп потребовал &#171;остановить мошенничество&#187; на президентских выборах
Президент США Дональд Трамп. Фото: instagram/@realdonaldtrump

Действующий президент США Дональд Трамп выступил с требованием «остановить мошенничество» на выборах нового главы Белого дома.

«Остановите мошенничество!», — написал кандидат в президенты в своем Twitter-аккаунте.

Примечательно, что Twitter пометил этот пост как запись, содержащую «спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии».

Перед этим Трамп дважды опубликовал твит: «Остановите подсчеты!». Кроме того, Twitter отметил как сомнительную запись президента о том, что итоги выборов в штатах, где выиграл Байден, будут оспорены по закону за «мошенничество с избирателями и подтасовку выборов на уровне штата». Доказательства он призвал искать в СМИ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ОБСЕ не нашла серьезных нарушений на выборах в США, Трамп думает иначе.

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