ОБСЕ не нашла серьезных нарушений на выборах в США, Трамп думает иначе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не зафиксировала серьезных нарушений на президентских выборах, которые проходят в США.

В ОБСЕ заявили, что в день выборов в США не было допущено «каких-то значительных нарушений», передает РИА Новости.

Отметим, что адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявлял о «массовых нарушениях». По этой причине он отправился в Филадельфию с командой юристов.

Кроме того, предвыборный штаб Дональда Трампа потребовал у суда приостановить подсчет голосов в Пенсильвании. Там утверждают, что демократы якобы скрывают подсчет от республиканских наблюдателей на участках.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Дональд Трамп считает довольно странной потерю лидирующих позиций на президентских выборах в некоторых штатах.