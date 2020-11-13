В Петербурге остались свободны 17% коек для Covid-пациентов и не хватает докторов

В Петербурге остались свободны 17% коек для Covid-пациентов и не хватает докторов
Тенденция роста заболеваемости сохраняется. Фото: pixabay.com

В Северной столице на сегодняшний день свободны 17% коек для пациентов с положительным тестом на коронавирус. Об этом рассказали на совещании по противодействию распространению COVID-19

На собрании выступили вице-губернатор Евгений Елин и главный государственный санитарный врач Наталия Башкетова. Они отметили, что тенденция роста заболеваемости сохраняется.

Сейчас комитет по здравоохранению прорабатывает возможности создания резерва коечного фонда и его оснащения кислородом. В ближайшее время будет закуплено 1 800 концентратов. Также совсем скоро для бригад скорой помощи будут закуплены планшеты, поликлиники оснастят пульсоксиметрами, а лаборатории – реактивами.

Как сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора города, Комитет по транспорту и Комитет по здравоохранению ведут работу по обеспечению доптранспортом участковых врачей и больниц. В ходе совещания также отметили, что сегодня в медучреждениях есть потребность в персонале. Частично это решается за счет трудоустройства студентов учебных заведений. Для работы в колл-центрах планируется привлечь волонтеров.

Комитет по здравоохранению вышел на финальную стадию по созданию Ситуационного центра, который возьмет на себя функции по взаимодействию с медучреждениями в каждом районе города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки коронавирус подхватили 1 756 человек. Город остается на втором месте в рейтинге российских регионов по заболеваемости Covid-19.

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