В Петербурге Дед Мороз будет приходить к детям после сдачи теста на Covid-19

В Петербурге Дед Мороз будет приходить к детям после сдачи теста на Covid-19
Дед Мороз сможет поздравить детей, не смотря на коронавирус. Фото: pixabay

В Новый год Дед Мороз сможет прийти к детям с подарками только при наличии справки от коронавируса. При этом оплачивать тест на инфекцию будут родители.

Как сообщает Мойка78 со ссылкой на петербургские компании, которые занимаются организацией праздников, аниматоры будут выполнять тесты на Covid-19 только за средства заказчиков. Связано это с тем, что справка с отрицательным результатом актуальна всего три дня, и если компания будет делать каждый раз тесты сама, то скорее всего уйдет в минус.

Кроме этого, другая компания в Петербурге будет допускать до работы только тех аниматоров, которые уже переболели инфекцией. Также там посчитали наличие маски у персонажа «странным атрибутом».

Также из вариантов одна компания предложила поздравлять детей на улице. Предварительно Дед Мороз и Снегурочка на глазах у родителей обработают свою одежду антисептиком.

Стоимость поздравлений в 2020 году составит 2000 рублей за 15 минут. Более длительная программа оценивается в 5-7 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы не смогут посетить рестораны и кафе в новогоднюю ночь.

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