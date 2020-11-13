Петербуржцы не смогут посетить рестораны и кафе в новогоднюю ночь

Жители города могут остаться без Нового года. Фото: pixabay.com

Жители города могут остаться без Нового года. Фото: pixabay.com

В Северной столице общепиту местные власти разрешили работать в новогоднюю ночь только до 23:00 из-за риска массовой заболеваемости коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина.

«У нас заведения общественного питания как работают сейчас до 23.00 мск, так и будут работать (в новогоднюю ночь). Сейчас обсуждается возможность проверки соблюдения ими требований в эту ночь», – говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Напомним, что временный запрет на работу общественного питания в Северной столице с 23:00 до 6:00 будет действовать до 15 января 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы отпразднуют Новый год в онлайн-формате.

Массовые мероприятия будут отменены из-за всем понятных причин, – пандемия коронавирусной инфекции.