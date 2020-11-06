Петербуржцы отпразднуют Новый год в онлайн-формате из-за коронавируса

В Смольном рассказали, что ждет петербуржцев в Новый год. Фото: pixabay.com

В Смольном рассказали, что ждет петербуржцев в Новый год. Фото: pixabay.com

Пандемия коронавирусной инфекции отразится и на праздновании Нового года. Встречу 2021 года жителям Северной столицы придется провести в онлайн-формате. Об этом рассказали в Смольном.

Соответствующее решение связано с введенными ограничениями. Некоторые время назад в Роспотребнадзоре заявили, что из-за сложной эпидемиологической ситуации массовые торжества придется отменить.

Как сообщила «Мойка78», в комитете по культуре отметили, что все общегородские мероприятия перенесут в режиме онлайн. Детали проведения главного праздника зимы будут уже в текущем месяце.

По словам главы комитета по печати Владимира Рябовола, новый вирус может отменить массовые праздники, но не скажется на нарядности города. Новогоднее настроение создадут украшения, установленные во всех районах города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге приостановили работу фуд-кортов из-за коронавируса.