В Петербурге приостановили работу фуд-кортов из-за коронавируса

Сделаны исключения для фуд-кортов на вокзалах, в аэропорту и на АЗС. Фото: Pixabay

Сделаны исключения для фуд-кортов на вокзалах, в аэропорту и на АЗС. Фото: Pixabay

В Северной столице вводят новые ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Так, с 9 по 29 ноября будет приостановлена работа фуд-кортов. Исключения коснутся только мест, расположенных на автозаправках, вокзалах и в аэропорту.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, также вводится ограничение на проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек в зданиях. Исключение — помещения физкультурно-спортивных и культурных организаций.

Торжественные регистрации браков в помещении, где присутствуют не более 20 человек, разрешены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский эпидемиолог назвал сроки снижения заболеваемости COVID-19. По его словам, ситуация улучшится после того, как пройдут три — четыре недели с момента введения в стране более строгих мер.