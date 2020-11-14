Меладзе просит артистов не сниматься в новогодних программах

Меладзе просит артистов не сниматься в новогодних программах
Меладзе возмущен из-за бездействия властей. Фото: https://www.instagram.com/meladzevalerian/

Он добавил, что в непростое время у россиян одна радость — телевизор.

Исполнитель Валерий Меладзе обратился к своим коллегам через Instagram. Он написал пост, в котором просит музыкантов не принимать участие в съемках новогодних программ. Певец отметил, что в России отменяют концерты, поэтому праздничного настроение как ни бывало.

Меладзе считает, что раз отменены все массовые мероприятия, то съемки шоу тоже должны запретить.

«А представьте, если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках»,

— написал артист.

При этом он согласен с тем, что ограничительные меры справедливы. Напоминаем, что в Санкт-Петербурге запретили концерты, а бары и рестораны работают до 23 часов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Иванушки International» потеряли 30 млн рублей из-за отмены концертов.

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