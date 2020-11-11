«Иванушки International» потеряли 30 млн рублей из-за отмены концертов

Группа вложила огромную сумму в юбилейный концерт, который не состоится из-за пандемии коронавируса.

Группа «Иванушки International» потратила на организацию юбилейного концерта 30 миллионов рублей, но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Мероприятие должно было состояться 13 ноября в «Крокус Сити Холл». Организаторы до последнего надеялись, что концерт пройдет без заминок, но власти ввели новые ограничения в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. Мероприятие пришлось перенести ровно на год – до 13 ноября 2021 года.

Представитель группы отметил, что очень переживает из-за происходящего. Он убежден, что с артистами подобным образом поступают потому, что «некому слово замолвить» за звезд шоу-бизнеса, оставшихся без работы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы вновь остаются без концертов этой осенью.