Петербуржцы вновь остаются без концертов этой осенью

Концерты отменяют и переносят на следующий год. Фото: Pixabay

Концерты отменяют и переносят на следующий год. Фото: Pixabay

В Северной столице началась вторая волна отмен и переносов концертов на зиму и весну 2021 года, несмотря на отсутствие ограничений для представителей культуры. С 1 сентября по 30 ноября насчитывается 82 перенесенных концерта и около 10 отмененных.

Как пишет Peterburg2, причины отмен и переносов концертов этой осенью могут быть разными. Первой причиной являются случаи заболевания коронавирусом среди артистов: 18 октября было отменено выступление групп Пасош и Увула из-за обнаружения ковида у коллектива.

Иностранным исполнителям приходится отменять концерты из-за закрытых границ. Выступление той же французской шансонье Мирей Матьё откладывается уже второй раз, она даст концерт только в 2021 году.

Может быть и такое, что артист находится в группе риска. Вероятно, из-за этого 84-летнему поэту Игорю Губерману пришлось отложить творческий вечер.

Также есть проблема с площадками: никто не хочет рисковать, собирая огромные стадионы вроде «Газпром Арены» или «Ледового дворца». К примеру, концерт группы «Руки вверх», который должен был собрать тысячи поклонников в «Ледовом», перенесли на следующий год.

«Лидерами» по количеству отмененных концертов стали БКЗ «Октябрьский» и Aurora Concert Hall. В «Октябрьском» не состоится почти 50% выступлений (20 переносов и три отмены), а Аврора перенесла 13 концертов и отменила три выступления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что БДТ перенес премьеру спектакля «Джульетта» из-за коронавируса у одного из артистов.