Взрывотехники ОМОН обезвредили снаряд в Красногвардейском районе

Опасную находку вывезли на специализированный полигон и уничтожили.Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по г.СПб и ЛО

Опасную находку вывезли на специализированный полигон и уничтожили.Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по г.СПб и ЛО

Взрывотехники ОМОН обезвредили артиллерийский снаряд, обнаруженный в Красногвардейском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу, 14 ноября в дежурную часть поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ во дворе одного из домов на Челябинской улице в Красногвардейском районе сотрудники газовой службы обнаружили предмет, похожий на боеприпас.

Работы были приостановлены. Сотрудники ОМОНа установили, что это сильно корpозированный 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.

Опасную находку вывезли на специализированный полигон и уничтожили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что строители на Невской Дубровке нашли боеприпас весом полтонны. По словам очевидцев, вес огромной ржавой мины составил не менее 500 килограмм. Предположительно, ее могли сконструировать еще во времена Великой Отечественной войны.