Строители на Невской Дубровке нашли боеприпас весом полтонны

Строители на Невской Дубровке нашли боеприпас весом полтонны
Строители сфотографировали снаряд. Фото: vk.com/unreleased_dtp

В Северной столице на одной из стройплощадок рабочие нашли старую 500-килограммовую мину.

Об опасной находке рассказали сегодня, 26 сентября, в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Снаряд нашли за пансионатом в Невской Дубровке.

По словам очевидцев, вес огромной ржавой мины составил не менее 500 килограмм. Предположительно, ее могли сконструировать еще во времена Великой Отечественной войны.

На место вызвали специалистов и саперов, которые уберут опасный снаряд, изучат и утилизируют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Манчестерской улице нашли снаряд времен ВОВ. Боеприпас вывезли на полигон для дальнейшего уничтожения.

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