На Манчестерской нашли снаряд времен ВОВ

В Выборгском районе Петербурга нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас вывезли на полигон для дальнейшего уничтожения.
На опасную находку наткнулись в среду, 9 сентября, в 10:20 у дома №3 по Манчестерской улице.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, снаряд калибра 76 мм обнаружили в ходе земляных работ. Его вывезли силами ЗВО.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Ленобласти земельные участки, предназначенные для многодетных семей, проверят на наличие боеприпасов времен войны. В комитете по безопасности и правопорядку 47 региона отметили, что в Кировском районе велись активные бои во время войны.