В Ленобласти земельные участки, предназначенные для многодетных семей, проверят на наличие боеприпасов времен войны

В Кировском районе сотрудники МЧС проверят территории поселка Молодцово, в котором в ближайшем будущем в эксплуатацию будут введены участки земель, переданные многодетным семьям, на предмет мин и орудий артиллерии времен Великой Отечественной войны.

В комитете по безопасности и правопорядку 47 региона отметили, что в Кировском районе велись активные бои во время войны. Из-за этого до сих пор спасатели регулярно обследуют местности, находят и ликвидируют потенциально опасные боеприпасы. Ради обеспечения безопасности, перед тем, как земли в поселке Молодцово начнут использоваться по назначению, специалисты снова проверят территории. Для этого в настоящее время в районе проводится разведка.

Несмотря на то, что война закончилась 75 лет, снаряды в Ленобласти регулярно продолжают находить. К счастью, службы всегда работают оперативно, а опасные предметы вывозятся на специальные полигоны и уничтожаются

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти многодетные семьи получили землю со снарядами.