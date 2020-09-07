В Ленобласти многодетные семьи получили землю со снарядами

В ближайшее время их вывезут с участков и ликвидируют на полигоне.

В Ленинградской области на участках, которые выделили для многодетных семей, обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны. Об это рассказали в ГУ МЧС по региону.

Опасные предметы нашли на территории деревни Молодцово. Туда выехали спасатели, которые обезвредили найденные боеприпасы, а также осматривают объекты, чтобы убедиться, что больше ничего нет. Ожидается, что на работы уйдет около трех недель. Пока что местных жителей просят не приближаться к домам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кронштадте нашли снаряд времен ВОВ. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, снаряд вывезли для дальнейшей ликвидации бойцы Западного военного округа (ЗВО).