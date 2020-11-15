Моргенштерн, оскорбивший белорусскую оппозицию, объяснил свои слова

Он заявил, что ему все равно на протесты в республике, чем задел своих фанатов.

Рэпер Моргенштерн объяснил, что хотел сказать, когда заявил о своем безразличии к белорусской оппозиции. Свое мнение он объяснил в сторис Instagram-аккаунта.

Он отметил, что его слова «перевернули». Артист добавил, что ничего не имеет против народа, но ему все равно на политическую обстановку в Белоруссии. Моргенштерн хотел повеселиться и отдохнуть, а не переживать о митингах.

«И мне наплевать на политику. Я ненавижу политику»,

— объяснил рэпер.

Он добавил, что ему неинтересны проблемы жителей других стран. При этом он желает белорусам всего самого лучшего, но лезть в их дела не хочет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Моргенштерн оскорбительно высказался в адрес фанатов с флагами оппозиции Белоруссии. В опубликованном видео можно услышать, что одна из пришедших заплакала после этих слов.