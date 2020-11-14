Моргенштерн оскорбительно высказался в адрес фанатов с флагами оппозиции Белоруссии

Российский рэп-музыкант Алишер Моргенштерн оскорбительно высказался со сцены на своем концерте в Белоруссии в адрес фанатов, которые пришли на мероприятие с флагами оппозиции.

Об этом сообщили очевидцы в белорусском Telegram-канале LUXTA, который является каналом портала НЕХТА.

«Перед самим выступлением толпа скандировала «Лукашенко в автозак», абсолютно для всех пришедших это было своего рода поддержкой и шаутаутом белорусскому народу. Но не для Моргенштерна», – говорится в сообщении канала.

По словам очевидцев, артист со сцены оскорбил данных фанатов, сообщив в грубой форме, что ему все равно на происходящее в Белоруссии, а также добавил, что ему все равно и на происходящее в России.

Также в опубликованном видео, можно услышать, что одна из пришедших заплакала после этих слов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 1 ноября Белоруссия закрывает границы для иностранцев.