С 1 ноября Белоруссия закрывает границы для иностранцев

При этом белорусы и иностранцы, у которых есть супруги, родители или дети в Белоруссии, а также имеющие право на проживание в стране должны находиться на самоизоляции в течение десяти календарных дней со дня прибытия. Фото: pixabay.com

При этом белорусы и иностранцы, у которых есть супруги, родители или дети в Белоруссии, а также имеющие право на проживание в стране должны находиться на самоизоляции в течение десяти календарных дней со дня прибытия. Фото: pixabay.com

С 1 ноября Белоруссия на неопределенный срок приостанавливает возможность въезда в страну для иностранцев и лиц без гражданства.

Об этом заявили в Госпогранкомитете республики. Ограничения касаются автомобильных, железнодорожных, речных, а также упрощенных пунктов пропуска. На тех, кто прибывает в Белоруссию через национальный аэропорт изменения не распространяются. Как объясняют местные власти, этот шаг вызван обострением эпидемиологической ситуации.

По-прежнему без ограничений пересекать границу в вышеуказанных пунктах могут иностранцы с дипломатическими или служебными паспортами, члены официальных делегаций, водители международных перевозок, члены экипажей водного и железнодорожного внутреннего транспорта, россияне, транзитом направляющиеся через Белоруссию в Россию.

Кроме того, въезд свободен для близких родственников граждан республики (супругов, родителей и детей), либо живущих на территории Белоруссии иностранцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Лукашенко, у России и Белоруссии нет друзей, кроме друг друга.