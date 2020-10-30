Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии нет других друзей

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным всегда быть друг другу надежной опорой.

Об этом глава РБ заявил в пятницу в ходе выступления на встрече с коллективом МВД.

Как сообщает агентство БелТА, Лукашенко подчеркнул, что Россия и Белоруссия всегда будут поддерживать дружественные отношения, поскольку других союзников у них нет. «У России и Беларуси, у Путина и Лукашенко — других друзей нет», — сказал лидер государства.

Лукашенко напомнил, что давным-давно заявлял, что придет время, «когда мы с президентом России спиной к спине будем стоять и отстреливаться». По словам президента, тогда российские СМИ хихикали, но уже «все произошло».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лукашенко обещает «оторвать руки» тем, кто тронет силовиков.