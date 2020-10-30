Лукашенко обещает «оторвать руки» тем, кто тронет силовиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал жесткое заявление в адрес протестующих. По его словам, тех, кто дестабилизирует обстановку в стране, «брать в плен не будут».

По словам Лукашенко, он давно обозначил «красные линии», однако их переступили.

«Те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем», — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

При этом глава страны подчеркнул: если кто-то прикоснется к военнослужащим, «должен уйти оттуда как минимум без рук».

Как писала gazeta.spb.ru, ранее Александр Лукашенко раскрыл возможные источники финансирования рабочих на наиболее активно бастующих предприятиях страны. По его мнению, финансирование поступает из-за границы.