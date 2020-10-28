Лукашенко заявил, что бастующих рабочих финансируют из-за границы

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко раскрыл возможные источники финансирования рабочих на наиболее активно бастующих предприятиях страны.

По мнению Лукашенко, рабочих, не желающих выполнять свои обязанности, — единицы. Большая часть сотрудников заводов хочет трудиться. Он подчеркнул, что тех, кто распаляет забастовку финансируют иностранцы. «Им до сих пор платят из Польши, Литвы», — передает слова белорусского лидера РИА Новости.

Напомним, что оппозиционный лидер Светлана Тихановская выдвинула Лукашенко «народный ультиматум»: она потребовала, чтобы он ушел в отставку, остановилось насилие на улицах и выпустил политзаключенных до 25 октября. В противном случае, с 26 октября по всей стране объявляется общенациональная забастовка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко пообещал прислушиваться к пожеланиям граждан Белоруссии.