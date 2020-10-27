Лукашенко поклялся прислушиваться к желаниям белорусов

Лукашенко поклялся прислушиваться к желаниям белорусов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Президент обратился к гражданам, заявив, что их мнение для него приоритетное.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для него важно мнение и желание народа. Фрагмент его речи на совещании в Минске опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

Глава страны заявил, что все будет так, как хотят люди: «и конституция, и вопросы будут решаться, как решит только белорусский народ». Он добавил, что готов поклясться и сдержать свое слово.

«На излете моей президентской жизни я гарантирую, что все будет только так, как решит народ»,

— подчеркнул белорусский лидер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко пригрозил найти всех протестующих и привлечь к ответственности. Политик заявил, что власти намерены найти каждого митингующего. Он заверил, что современные средства помогут с поисками.

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