Лукашенко пригрозил найти всех протестующих и привлечь к ответственности

Президент Белоруссии заявил о смене тактики борьбы с протестующими.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о смене тактики борьбы с протестующими. Его слова цитирует Sputnik Беларусь.

Политик заявил, что власти намерены найти каждого митингующего. Он заверил, что современные средства помогут с поисками. Лукашенко добавил, что не угрожает, но настроен решительно. Президент Белоруссии хочет, чтобы каждый ответил за свои деяния.

Напоминаем, что в Белоруссии неспокойно со дня президентских выборов, которые состоялись в начале августа. В них уверенно победил Александр Лукашенко, но некоторые белорусы не согласны с такими результатами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Белоруссии оппозиционный Telegram-канал Nexta признали экстремистским. В суде посчитали, что сам информационный канал и его логотип теперь запрещены.