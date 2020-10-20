В Белоруссии оппозиционный Telegram-канал Nexta признали экстремистским

В Белоруссии оппозиционный Telegram-канал Nexta признали экстремистским
Телеграм-канал признали экстремистским. Фото: Pixabay

В суде посчитали, что сам информационный канал и его логотип теперь запрещены.

Суд Центрального района Минска признал информационный канал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами, сообщает Sputnik Беларусь.

Напоминаем, что этот канал является оппозиционным. В нем публикуются материалы о происходящих в Белоруссиях митингах – в том числе фото и видео задержаний граждан, их избиения. Также канал распространяет данные о готовящихся массовых мероприятиях.

На данный момент на Telegram-канал Nexta подписаны более 1,9 миллиона человек.

«Что ж, мы бы рады перевернуть эту страницу, но так как мы работаем строго в рамках белорусского законодательства, будем теперь думать над ребрендингом»,

— прокомментировали авторы канала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга пояснили письмо о выявлении учеников-экстремистов.

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