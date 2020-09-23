Власти Петербурга пояснили письмо о выявлении учеников-экстремистов

Отмечается, что никого не могут обязать следить за соцсетями детей.

В Комитете по образованию Санкт-Петербурга объяснили, что значило письмо в школы с инструкцией, как распознать экстремистов среди учеников. Об этом пишет РБК. В ведомстве отметили, что не обязывают педагогов заниматься мониторингом социальных сетей своих учеников, а лишь предлагают алгоритм действий в случае выявления подозрительного ребенка.

Напоминаем, что в письме, которое опубликовали в соцсетях, говорится о том, что учителя должны обращать внимание на публикации в Интернете, в которых дети призывают к насилию, экстремизму, терроризму и прочему. Им рекомендовали делать скриншоты и составлять служебные записки

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что задержан подозреваемый в отправке письма с ядом Трампу. Как сообщил телеканал NBC, подозреваемый был задержан при попытке пересечения границы США и Канады.